ADK-வை ராப் பாட வைத்து அசீமை வெளுத்துவிட்ட கமல்... சம்பவம்ன்னு சொல்வாங்களே அது இதுதானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருந்து நேற்று சிங்கப்பூர் மாடல் நிவாஷினி எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

முன்னதாக பிக் பாஸ் போட்டியாளர்களுடன் அகம் டிவி வழியே பேசிய கமல், ராஜா ராணி டாஸ்க்கில் நடந்த தவறுகளை சுட்டிக் காட்டினார்.

அப்போது அசீம் - ஏடிகே சண்டையின் பின்னணியில் இருந்த ரகசியங்களை அனைவரின் முன்பும் பேசவைத்து சில ட்விஸ்ட்களை கொடுத்தார் கமல்.

இதெல்லாம் ஒரு ப்ரோமோவா?.. செம மொக்கையா இருக்கு..கடுப்பான பிக் பாஸ் ரசிகர்கள்!

English summary

Bigg Boss is going on for the 43th day. In this case, Kamal met the contestants through Agam TV yesterday. Then Kamal took lessons from Azeem by making ADK sing rap in the Bigg Boss house.