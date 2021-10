நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டு வந்திருக்கேன்...சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 3 ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. இது வரை இல்லாத அளவிற்கு 18 பேர் போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டுள்ள இந்த நிகழ்ச்சியை கமல் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

முந்தைய சீசன்களை போல் இல்லாமல் இந்த சீசன் அதிகம் தெரியாத முகங்களே போட்டியாளர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதுவும் நடிகர், பாடகர், மாடலிங், நாட்டுப்புற கலைஞர், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், சோஷியல் மீடியா பிரபலம் என பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்தவர்கள் போட்டியாளர்களாக களம் இறக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முதல் வாரம் கலகலப்பாக, ஜாலியாக சென்ற நிலையில், போட்டியாளர்கள் தங்களின் கதையை சொல்ல வேண்டும் என சொல்லி சென்டிமென்ட், அழுகையையும் கலந்தார் பிக்பாஸ். தன் கதையை சொல்லி அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்த திருநங்கையான நமீதா மாரிமுத்து, மருத்துவ காரணங்களால் முதல் வாரத்திலேயே வீட்டை விட்டு வெளியேறினார்.

English summary

Vijay tv revealed promo for today's bigg boss tamil season 5 episode. in this promo, kamal talks about who gets evicted from bigg boss house this week. he hikes the suspense about the evicted person.