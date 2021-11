மருத்துவமனையில் இருந்தபடியே 83 தமிழ் டிரைலரை வெளியிட்ட கமல்... உருகும் ரசிகர்கள்

சென்னை : அமெரிக்கா சென்று திரும்பிய நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவருமான கமலஹாசனுக்கு நவம்பர் 22 ம் தேதி கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதன் காரணமாக சென்னை போரூர் ராமச்சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் கமல்.

தனக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதையும், மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாகவும் தானே ட்விட்டர் மூலம் ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்களுக்கு அறிவித்தார் கமல். நவம்பர் 22 ம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ட்வீட் ஏதுவும் பதிவிடவில்லை.

Kamal has posted the trailer of the movie 83 on Twitter and tweeted that he is proud to introduce the trailer of the movie 1983. Fans got excited about kamal's tweet after one week and commented that he should get well soon.