முதல் முறையாக வார்னிங் கொடுக்கப்பட்ட கேப்டன்... இசைவாணி முகத்திற்கு நேராக சொன்ன கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஆறாவது வாரத்தின் இறுதி பகுதியை எட்டி உள்ளது. இதுவரை 6 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆறாவது வாரத்தில் மதுமிதா வெளியேறி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்நிலையில் வார இறுதி நாளான நேற்றும், இன்றும் கடந்த வாரத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் குறித்து கமல் கேட்டு வருகிறார். பொம்மை டாஸ்க்கின் போது போட்டியாளர்கள் கெட்ட வார்த்தை பேசி சண்டை போட்டது தொடர்பாக கமல், போட்டியாளர்களை கண்டித்தார்.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, kamal asked housemates about isaivani's captainsy. but housemates openly said that isaivani was not performing well as captain. kamal said to isaivani that she was the first captain who warned by bigg boss.