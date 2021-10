நேர்மையாக விளையாடுகிறார்.... ராஜுவை பாராட்டிய கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 துவங்கி 20 நாட்கள் கடந்து விட்டது. 18 போட்டியாளர்களில் நமீதா மாரிமுத்து மருத்துவ காரணங்களால் தானாக வெளியேறினார். அவரைத் தொடர்ந்து கடந்த வாரம் நடந்த எலிமினேஷனில் நாடியா சாங் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், மூன்றாவது நபரை வெளியேற்றும் நடைமுறைகள் இந்த வாரம் நடைபெற்றது.

இதற்கிடையில் இந்த வார டாஸ்கில் பல விதி மீறல்கள், பார்வையாளர்களை எரிச்சலூட்டும் பல செயல்கள் நடைபெற்றன. இதை கமல் கேட்பாரா என பலர் சோஷியல் மீடியாவில் தொடர்ந்து கேட்டு வந்த நிலையில், தவறுகளை குறிப்பிட்டு முகத்திற்கு நேராக கமல் கேட்பதாக இந்த வாரத்திற்கான ப்ரோமோக்கள் வெளியிடப்பட்டன. இவை அனைவரிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன

English summary

Kamal trolls abishek. at the same time kamal praised that raju played well. his royality is appreciated. raju fans celebrate this and welcomed. nowadays number of raju fans increased.