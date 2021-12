தொடர்ந்து 5 சீசன்கள்...கமல் பிக்பாசை தொகுத்து வழங்க இது தான் காரணமா ?

சென்னை : வெளிநாடுகளில் பிக் பிரதர் என்ற பெயரில் மிக பிரபலமாக நடத்தப்பட்டு வந்த நிகழ்ச்சி, இந்தியாவில் முதல் முறையாக பிக்பாஸ் என்ற பெயரில் இந்தியில் நடத்தப்பட்டது. சல்மான் கான் இதை தொகுத்து வழங்கியதால் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்தது.

இந்தியில் பிக்பாஸ் வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம் என பிற மொழிகளிலும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி துவங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியை அனைத்து மொழிகளிலும் டாப் நடிகர்கள் தொகுத்து வழங்கினர்.

English summary

In one of his old interview Kamal revealed that why he hosting bigg boss in single word. He said that the only reason is people. He need to reach people and his voice to reach people.