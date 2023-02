வேகமெடுக்கும் இந்தியன் 2... காத்திருக்கும் H வினோத்... டைம் கொடுத்த தனுஷ்... களம் மாறும் காட்சிகள்

சென்னை: கமல்ஹாசன் தற்போது இந்தியன் 2 திரைப்படத்தில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் லைகா புரொடக்‌ஷன்ஸ், ரெட் ஜெயன்ட் இணைந்து தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னை, ஹைதராபாத் பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தியன் 2 படத்தின் அடுத்தக்கட்ட படப்பிடிப்பை தென் ஆப்பிரிக்காவில் நடத்த ஷங்கர் திட்டமிட்டுள்ளாராம்.

இதனிடையே கமலின் கால்ஷீட்டுக்காக ஹெச் வினோத் காத்திருக்க, அவருக்கு தனுஷ் டைம் கொடுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Kamal is currently acting in Indian 2. In this case, Indian 2 next scheduled shoot begins in South Africa. Following this, It has been reported that Kamal will be acting in a new film directed by H Vinoth.