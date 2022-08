நான் கஷ்டப்பட்டு பண்றத ரஜினி அசால்டா பண்ணிடுவாரு...ரஜினியை ஓப்பனாக பாராட்டிய கமல்

சென்னை : ரஜினி - கமலை போட்டியாக ரசிகர்கள் நினைத்து வருவது காலம் காலமாக தொடர்ந்து வருகிறது. ஆனாலும் அவர்கள் நல்ல நண்பர்கள் என்பதை பலமுறை மேடைகளிலும், பேட்டிகளிலும், சோஷியல் மீடியாவிலும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

இருந்தாலும் ரசிகர்கள் இடையேயான போட்டி பல ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் தற்போது வரை தொடர்ந்து கொண்டு தான் உள்ளது. இந்நிலையில் ரஜினிக்கு தாதா சாகிப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்ட சமயத்தில் கமலிடம் எடுக்கப்பட்ட பேட்டி வீடியோ ஒன்று தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

அந்த பேட்டியில் ரஜினி பற்றியும், தங்கள் இருவருக்கும் இடையேயான நட்பு பற்றியும் கமல் ஓப்பனாக பேசி உள்ளது பற்றி கமெண்ட்கள், லைக்குகள் குவிந்து வருகிறது. அந்த பேட்டியின் முழு விபரம் இதோ...

English summary

Kamalhaasan talking about Rajinikanth and their friendship in old interview. This old video becomes trending in social media.Fans also share this video more and more times.