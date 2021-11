விக்ரமில் கமலுக்கு ஜோடி யார்....ஆர்வத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கமல் தற்போது டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படம் தமிழில் மட்டுமல்ல பான் இந்தியன் படமாகவும் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்து வருகிறது.

காத்துவாக்குல சில மொமென்ட்ஸ்.. 6 ஆண்டு காதலை கொண்டாடும் விக்கி - நயன்.. வைரலாகும் 'ரகசிய' போட்டோஸ்!

கமல் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நடிக்கும் படம் என்பதாலும், ஃபகத்பாசில், விஜய்சேதுபதி இணைந்து நடிக்கும் படம் என்பதாலும் விக்ரம் படம் அனைவராலும் எதிர்பார்க்கப்படும் படமாக இருந்து வருகிறது. இந்த படத்தை ராஜ்கமல் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிக்கிறது. அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

English summary

According to latest sources Kamal's wife character in vikram movie is kept under secret. This character plays a vitol role in movie. fans will know about this character only on the release of the movie.