விக்ரம் ஆடியோ வெளியீடு...பான் வேர்ல்டு பிளான் போடும் ஆண்டவர்..ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் என்னன்னு தெரியுமா?

சென்னை : விக்ரம் படத்தின் ஆடியோ வெளியீடு பற்றி உலக தரத்திற்கு பிளான் போட்டு வைத்துள்ளாராம் உலகநாயகன். ஆண்டவரின் இந்த பிளான் அனைவரையும் பிரம்மிக்க வைத்துள்ளது.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்துள்ள படம் விக்ரம். இந்த ஆண்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் விக்ரம் ஜுன் 3 ம் தேதி உலகம் முழுக்க ரிலீசாக உள்ளது. பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றியை பெறாததால், தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் மிகப் பெரிய நம்பிக்கையாக இருப்பது கமலின் விக்ரம் படம் தான்.

English summary

According to latest sources, Vikram movie team planned to held audio launch function in UAE in the first week of May. The date will be announced soon. Before that first single of the movie will released planned to release on May 1st. This song is like Annaathe aadurar song from Apoorva Sagodharargal.