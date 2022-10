எனக்கும் மரியாதை இல்லாமல் பேசினால் பிடிக்காது… பிக் பாஸ் வீட்டில் பரபரப்பு… யாரைச் சொல்கிறார் கமல்?

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி கடந்த ஒரு வாரமாக விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.

சனி, ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் வழக்கம்போல பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தார் கமல்.

அப்போது, அசல் கோளாறுக்கும் ஆயிஷாவுக்கும் இடையே பஞ்சாயத்து செய்ய போன கமல், ஒருகட்டத்தில் மரியாதை குறித்து பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Actor Kamal interacted with contestants on Bigg Boss Season 6. Then he openly said that he doesn't like it if anyone speaks to me disrespectfully. Kamal's speech is going viral.