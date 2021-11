சோ க்யூட்... செம வைரலாகும் ஆண்டவரின் அன்சீன் ஃபோட்டோ

சென்னை : உலகநாயகன் கமலஹாசனுக்கு உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர் தொடர்புடைய ஒவ்வொரு விஷயமும் வைரலாவது ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை. அதிலும் அவர் டிவி, அரசியல் என வந்த பிறகு இன்னும் அவரை பற்றிய செய்திகள் அதிகம் வர துவங்கி விட்டன.

பிக்பாஸ் சீசன் 5, தினம் ஒரு முக்கிய விஷயத்திற்காக ட்வீட் என தினமும் தன்னை பற்றி அனைவரையும் பேச வைத்து வருகிறார் கமலஹாசன். இதற்கிடையில் கமலின் தீவிர ரசிகரான டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் விக்ரம் படத்திலும் நடித்து வருகிறார் கமல்.

திடீரென டிரெண்டிங் ஆன கமலஹாசன்...இவர் செய்த வேலை தானா அது

English summary

Recently Vikram movie team celebrates kamal's birthday in shooting set. now kamal's childhood unseen photo goes viral in internet. this cute photo was liked and shared by many of his fans.