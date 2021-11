அண்ணாத்த டிரைலர் சாதனையை முறியடித்த விக்ரம் கிளான்ஸ்...ஆச்சரியத்தில் ரசிகர்கள்

சென்னை : எம்ஜிஆர் - சிவாஜி, ரஜினி - கமல், விஜய் - அஜித் என தமிழ் சினிமாவின் ஒவ்வொரு கால கட்டத்திலும் போட்டி நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. இவர்களின் தங்களின் ஃபேவரைட் ஹீரோக்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களின் ரசிகர்கள் சண்டையிடுவதும் இப்போது வரை தொடர்ந்து வருகிறது.

விஜய் - அஜித் படங்களை தாண்டியும் ரஜினி - கமல் படங்கள் குறித்து அவர்களின் ரசிகர்கள் இப்போது வரை மோதிக் கொள்வது தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. அப்படி ரஜினியின் அண்ணாத்த படத்தை கொண்டாடி வந்த ரசிகர்கள் கமலின் விக்ரம் பட ஃபஸ்ட் கிளான்ஸ் சாதனையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

English summary

Rajkamal film international announced in twitter that Kamal's Vikram movie first glance gets 10 million views in less than 24 hours of release. That means it breaks Rajini's Annaathe trailer record. this trailer gets 10 million views in 4 days.