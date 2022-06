பீஸ்ட், வலிமை சாதனையை ஓரங்கட்டிய விக்ரம்...இரண்டே நாளில் 100 கோடி கிளப்

சென்னை : கமல்ஹாசனின் விக்ரம் படம் ரிலீசான இரண்டே நாட்களில் 100 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்துள்ளது. விஜய்யின் பீஸ்ட், அஜித்தின் வலிமை படங்களின் வசூல் சாதனையை விக்ரம் படம் இரண்டே நாட்களில் முறியடித்துள்ளது.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள விக்ரம் படம் ஜுன் 3 ம் தேதி ரிலீசானது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி என நான்கு மொழிகளிலும் விக்ரம் என்ற பெயரிலேயே டப் செய்து இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. 1986 ம் ஆண்டு வெளியான விக்ரம் படத்தில் நடித்த அதே கேரக்டர் பெயரான விக்ரம் கேரக்டரில், முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரியாக கமல் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Kamalhaasan's Vikram enters in 100 crore club worldwide in just 2 days. Vikram defeats Vijay's Beast and Ajith's Valimai collection record. One of the most anticipated films of the year Vikram has received rave reviews.