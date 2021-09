80 ஸ் லுக்கிற்கு மாறும் கமல்...வைரலாகும் விக்ரம் பிடிஎஸ் ஃபோட்டோஸ்

சென்னை : கைதி, மாஸ்டர் படங்களின் பிரம்மாண்ட வெற்றி தொடர்ந்து கமலை வைத்து விக்ரம் படத்தை இயக்கி வருகிறார். கமலின் தீவிர ரசிகரான லோகேஷ் கனகராஜ், கமலை மாறுபட்ட கோணத்தில் காட்டும் முயற்சியாக இந்த படத்தை எடுத்து வருகிறார்.

இந்த படத்தில் வில்லன்களாக விஜய் சேதுபதி, மலையாள நடிகர் ஃபகத் ஃபாசில் ஆகியோர் நடிக்கிறார்கள். கமலின் மகனாக காளிதாஸ் ஜெயராம் நடிக்கிறார். இவர்கள் தவிர அர்ஜுன் தாஸ், நரேன், ஆன்டனி வர்கீஸ் உள்ளிட்டோர் மிக முக்கிய ரோல்களில் நடிக்கிறார்கள்.

English summary

kamal starring vikram movie's BTS photos goes viral in social media. in this movie using de aging technology for changing kamal into 80's look. second schedule of the shooting also starting in karaikudi today.