நகக்கீறல்கள்.. ரத்தக்கறை.. வெளியானது விக்ரம் ஃபர்ஸ்ட் லுக்.. குழப்பங்களுக்கு முடிவு கட்டிய போஸ்டர்!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிகர் கமல்ஹாசனை வைத்து இயக்கும் படம் விக்ரம். இந்தப் படத்தின் பணிகள் கடந்த ஆண்டு தொடங்கியது.

விக்ரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படம் நடிகர் கமலின் 232-வது படம் ஆகும். லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் இப்படத்தை கமலின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

வாவ்.. இன்னைக்கு ஈவ்னிங் செம ட்ரீட் இருக்கு.. 'விக்ரம்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட்!

English summary

Kamal's Vikram movie first look poster has been released. First look poster revealed Vijay Sethupathi and Fahad Faasil are on bored with Kamal.