சஸ்பென்ஸ் வைத்த விஜய் டிவி...சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த விக்ரம்...செம அறிவிப்பா இருக்கே

சென்னை : முக்கியமான பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட உள்ளதாக விஜய் டிவி கூறி வந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பார்க்காமல் கமலின் விக்ரம் படம் பற்றிய மாஸாக அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டு, அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளனர்.

டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்து முடித்துள்ள விக்ரம் படத்தை ராஜ் கமல் ஃபிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரித்துள்ளது. விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் முக்கிய ரோல்களில் நடித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

