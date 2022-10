”இந்தி தெரியாது போடான்னு ஆரம்பிச்சது மணிரத்னம் தான்”: கமல் சொன்னது இப்போ உண்மை ஆகிடுச்சே!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வெளியாகும் முன்னர் படக்குழுவினர் ப்ரோமோஷன் டூர் சென்றிருந்தனர்.

மும்பையில் நடைபெற்ற ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் மணிரத்னம், ஏஆர் ரஹ்மான், ஐஸ்வர்யா உள்ளிட்ட பொன்னியின் செல்வன் டீம் பங்கேற்றது.

அப்போது நடந்த ஒரு தரமான சம்பவத்தின் வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

பாலிவுட் ரசிகர்களை பிரமிக்க வைத்த பொன்னியின் செல்வன்… முதல் நாள் வசூல் பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க

English summary

Director Mani Ratnam attended Ponniyin Selvan promotion in Mumbai. Then a reporter asked him a question in Hindi. But Mani Ratnam did not know Hindi, So he asked Aishwarya Rai for an explanation. In this case, Kamal said that Mani Ratnam does not know Hindi the video is viral now