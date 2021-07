நடிப்பின் மைல் கல் சிவாஜி... ட்விட்டரில் பெருமைப்படுத்திய கமல்

சென்னை : நடிப்பிற்கு இலக்கணம், நடிகர் திலகம் என அனைவராலும் புகழப்படும் சிவாஜி கணேசன் மறைந்து 20 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. நடிகரும், தயாரிப்பாளருமான சிவாஜி கிட்டதட்ட 50 ஆண்டுகளில் 288 படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய மொழிகளில் முன்னணி நடிகராக இருந்துள்ளார் சிவாஜி. 1960 லிலேயே கெய்ரோவில் நடந்த சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறந்த நடிகர் விருதினை பெற்றவர் சிவாஜி. இந்த விருதினை பெற்ற முதல் இந்திய நடிகர் சிவாஜி தான்.

English summary

Kamal remembering Sivaji Ganeshan on his 20 th death anniversary in twitter. And shares 2 throw back black and photos which he along with sivaji in movies.