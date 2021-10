பொதுக்கூட்டங்களில் தேவையில்லாமல் வரும் ஆம்புலன்ஸ்...அரசியல் பேசிய கமல்

சென்னை : தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் படுதோல்வி, கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட குழப்பங்கள் ஆகிவற்றிற்கு பிறகு கமல் மீண்டும் சினிமாவிற்கு வந்துள்ளார். வரிசையாக பல படங்களில் நடித்தாலும், பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்க ஓகே சொன்னார்.

தனுஷின் நானே வருவேன்... ஹீரோயின் இவர் தானா....வெளியான சூப்பர் அப்டேட்

கடந்த நான்கு சீசன்களை போல், ஐந்தாவது சீசனையும் கமலே தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இதனால் அரசியல் சார்ந்த கமல் ஏதாவது பேசுவார் என கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் நிகழ்ச்சி துவக்க விழாவின் போதோ, கடந்த வார இறுதியில் வந்த எபிசோட்டிலோ பெரிதாக அரசியல் சார்ந்து கமல் எதையும் பேசவில்லை.

English summary

In yesterday's episode of Bigg boss tamil season 5 kamal was talking about politics. he said that so many times ambulance without patients had crossed in between political public meetings. He hinted at the disruption to his political meetings and said that it is a different kind of politics.