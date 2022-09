இந்தியன் 2 படத்துக்காக கமல் எடுத்துள்ள ஹை-ரிஸ்க்: செட்டில் இருந்தவர்களை சிலிர்க்க வைத்த உலகநாயகன்

சென்னை: கமல் நடிப்பில் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இந்தியன் 2 படத்தின் படப்பிடிப்பு மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.

ஷங்கர் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் இந்தியன் 2 பான் இந்தியா படமாக பல மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்தியன் 2 படப்பிடிப்பில் கலந்துகொண்ட கமல்ஹாசன், சிங்கிள் ஷாட் காட்சி ஒன்றில் ரிஸ்க் எடுத்து நடித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மலேஷியாவில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசை நிகழ்ச்சி..10,000 அடி..உயிரை பணயம் வைத்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்

English summary

The shooting of Kamal's Indian 2 has resumed. Shankar's mega-budget Indian 2 will release as a pan-India film. It is reported that Kamal surprised the crew by speaking in 14 languages for Indian 2