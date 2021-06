கமலுடன் முதல் முறையாக ஜோடி சேரும் 80 களின் டாப் ஹீரோயின்... செம அப்டேட்

சென்னை : சினிமா படப்பிடிப்புகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு விட்டதால் கமல் நடிக்கும் விக்ரம் படத்தின் படப்பிடிப்பை இன்னும் சில வாரங்களில் துவக்க டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ் திட்டமிட்டுள்ளார். இதில் விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் வில்லனாக நடிக்கின்றனர்.

ஜூலையில் தொடங்கவுள்ள #RaPo19 படப்பிடிப்பு.. மீண்டெழுவாரா லிங்குசாமி!?

இந்நிலையில் பாபநாசம் 2 படத்தில் நடிக்கவும் கமல் ஒப்பந்தமாகி உள்ளார். இந்த படத்தை 45 நாட்களில் எடுத்து முடிக்க டைரக்டர் ஜீத்து ஜோசப் திட்டமிட்டுள்ளார். மலையாளத்தில் வெளிவந்த த்ரிஷ்யம் 2 படத்தின் ரீமேக் தான் பாபநாசம் 2.

English summary

the makers of 'Papanasam 2' have zeroed in on Nadhiya Moidu to play the female lead and have initiated talks with her.