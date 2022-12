காமெடி பண்றதா இருந்தா அப்படியே உக்காருங்க... கமலிடம் மொக்கை வாங்கிய மைனா... இதுதான் தரமான சம்பவம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் 21வது போட்டியாளராக அடியெடுத்து வைத்த மைனா நந்தினி தொடர்ந்து நெட்டிசன்களால் ட்ரோல் செய்யப்பட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் கமல் முன்னிலையில் எப்போதும் மரியாதை இல்லாமல் பேசும் மைனா நந்தினிக்கு இந்த வாரம் தரமான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் சும்மாவே தூங்கி முழித்த ராம்... 60 நாள் சம்பளம் இத்தனை லட்சமா?

English summary

Last week Netizens trolled Myna Nandhini and Manikandan who are playful in front of Kamal. In this case, Kamal trolling Maina in the Bigg Boss house has been well-received by the fans.