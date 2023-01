சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் களைய உறுதி ஏற்போம்... கமல், விஜயகாந்த், ஏஆர் ரஹ்மான் குடியரசு தின வாழ்த்து

சென்னை: நாடு முழுவதும் இன்று 74வது குடியரசு தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தலைநகர் டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவும், மாநிலங்களில் ஆளுநர்களும் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்துகின்றனர்.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள், மாநில முதலமைச்சர்கள், மத்திய, மாநில அமைச்சர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் திரையுலகைச் சேர்ந்த முன்னணி நடிகர்களும் நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசு தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Today the 74th Republic Day is celebrated in India. Actors Kamal, Vijayakanth, Allu Arjun, Chiranjeevi, Mohanlal, and Mammootty have been wished on Republic Day. Similarly, music composer AR Rahman also expressed his Republic Day wishes on Twitter.