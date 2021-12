பின் விளைவு பயங்கரமா இருக்கும்...அனைவர் முன்னிலையிலும் நிரூப்பை எச்சரித்த கமல்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிறைவு பகுதியை நெருங்கி வருகிறது. 80 நாட்கள் கடந்து விட்ட நிலையில் அடுத்து வெளியேற போவது யார் என முடிவு செய்ய முடியாமல் விஜய் டிவி உள்ளிட்ட அனைவரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

ரசிகர்கள் வழக்கமாக எதிர்பார்க்கும் ஃபிரீஸ் டாஸ்க் இந்த வாரம் நடத்தப்பட்டது. இதில் போட்டியாளர்களின் குடும்பத்தினர்கள் வந்து அன்பை பொழிந்தனர். அதே சமயம் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு ஏதும் நடக்கவில்லை.

பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் வெளியேறு போவது இவரா? வெளியான தகவல்!

English summary

On this week captainsy task, niroop using ugly words against priyanka. In today episode's promo, Kamal asked about this issue and warned niroop. This kind of words will make back fire for niroop.