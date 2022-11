கமலின் ஹேராம் படத்தால் அஜித்துக்கு அடித்த ஜாக்பாட்… சிட்டிசன் ஃப்ளாஷ்பேக்ல இப்படி ஒரு சீக்ரெட்டா?

சென்னை: அஜித் நடிப்பில் 2001ம் ஆண்டு வெளியான சிட்டிசன் திரைப்படம் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட் அடித்தது.

சரவண சுப்பையா இயக்கிய இந்தப் படத்தில், அஜித் பல கெட்டப்புகளில் நடித்து மிரட்டியிருந்தார்.

சிட்டிசன் படத்தில் அஜித் நடிப்பதற்கு கமல்ஹாசன் தான் காரணம் என்ற சீக்ரெட் தற்போது வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது.

English summary

Ajith starrer Citizen film was a super hit. Kamal Haasan was going to act first in this film. However, it is reported that Ajith has replaced Kamal as he was busy with Hey Ram.