ரசிகரா?நகலா?...கமலுடன் கமல் பேசும் காட்சி...டிரெண்டாகும் வீடியோ

சென்னை : விக்ரம் நாளை ரிலீசாக போகும் சமயத்தில் அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் அளவிற்கு கமலுடன், கமல் பேசும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

நாளை ரிலீசாக உள்ள கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் படத்தை உலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. 4 மொழிகளில் 5000 தியேட்டர்களில் இந்த படம் ரிலீசாக உள்ளது. இதற்காக கடந்த 10 நாட்களாக கமல் உலகம் முழுவதும் தீவிர ப்ரொமோஷனில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

புர்ஜ் கலீஃபாவில் திரையிடப்பட்ட விக்ரம் டிரைலர்...செம ஸ்டைலாக ரசித்த கமல்

English summary

Kamal's diehard fan who look like Kamal suprised Kamalhaasan. Not only look, he also talking Kamal's voice and body language. During fan's speech about Kamal, real Kamal come behind the fan and surprised. Real and reel Kamal talking video goes viral in social media.