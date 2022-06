இதை மட்டும் விடாமல் செய்யுங்க...லோகேஷுக்கு கமல் கொடுத்த புது அட்வைஸ்

சென்னை : விக்ரம் பட ரிலீசுக்கு பிறகு இந்த படத்தில் நடித்தவர்கள், பணியாற்றியவர்கள் ஒவ்வொருவராக உணர்ச்சி வசப்பட்டு, தங்களின் உணர்வுகளை ட்விட்டரில் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கு கமலும் பதிலளித்து வருகிறார்.

விக்ரம் டீமின் இந்த சுவாரஸ்யமான உரையாடல் அனைவரையும் ரசிக்க வைத்துள்ளது. இந்த ட்வீட்களை ரசிகர்களும் டிரெண்டாக்கி வருகின்றனர். இதன் காரணமாகவே ட்விட்டரில் #Vikram, #KamalHaasan போன்ற ஹேஷ்டேக்குகள் தொடர்ந்து டிரெண்டிங்கில் இடம்பிடித்துள்ளன.

English summary

Director Lokesh Kanagaraj emotionally tweet that he haven't been this emotional ever.Kamal replied that the only way you can do any debt management with a loving audience is to never become complacent. Do honesh back breaking work, they love and respect that.