ஆட்டம் ஆரம்பமாகிடுச்சு...200 கோடி கிளப்பில் இணைந்தது கமலின் விக்ரம்

சென்னை : லோகேஷ் கனகராஜ் - கமல்ஹாசன் கூட்டணியில் உருவான விக்ரம் படம் உலக அளவில் 200 கோடி வசூல் கிளப்பில் இணைந்துள்ளது. இதனை ரசிகர்கள் சோஷியல் மீடியாவில் கொண்டாட துவங்கி விட்டனர்.

கமல்ஹாசன், விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சூர்யா ஆகியோர் நடித்த விக்ரம் படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி இருந்தார். இந்த படம் ஜுன் 3 ம் தேதி தியேட்டர்களில் 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. கமலின் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் இந்த படத்தை தயாரித்திருந்தது.

200 கோடி வசூலை தட்டித் தூக்கிய விக்ரம்.. மின்னல் வேகத்தில் எகிறும் வசூல்.. ஆச்சர்யத்தில் திரையுலகம்!

English summary

Kamalhaasan's Vikram movie collected Rs.200 crore worldwide in just 5 days. At this rate, it looks like Vikram will soon breach 500 crore mark. Vikram has achieved a rare feat in USA, crossed 15.5 crore approximate. In India Vikram collects 122 crore.