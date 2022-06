நாயகன் மீண்டும் வர்றார்... அட்டகாசமான டைட்டில் டிராக்...கமலுக்காகவே எழுதிருக்காங்களே

சென்னை : விக்ரம் படம் நாளை ரிலீசாக உள்ள நிலையில் விக்ரம் படத்தின் டைட்டில் டிராக் இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கமலுக்காக இந்த பாடலின் வரிகளை எழுதி இருக்கிறார்கள். இந்த பாடலை அதிகமானவர்கள் பார்த்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் கமல் நடித்த விக்ரம் படம் நாளை ரிலீசாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் 5000 தியேட்டர்களில் விக்ரம் படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. நான்கு மொழிகளில் வெளியிடப்பட உள்ள இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அதிகாலை 4 மணிக்கு திரையிடப்பட உள்ளது.

Vikram Box Office Prediction: கமலின் விக்ரம் முதல் நாளில் இத்தனை கோடி வசூலை அள்ளுமா?

English summary

Kamalhaasan's Vikram movie title track released today. This is full and fully for celebrating Kamal's come back after a four years gap. Fans celebrates this song in social media and eagerly waiting for watching the film in big screens.