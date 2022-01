கமலஹாசன் மருத்துவமனையில் திடீர் அனுமதி...ஏன், என்னாச்சு ஆண்டவருக்கு?

சென்னை : நடிகரும், மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தலைவருமான கமலஹாசன் இன்று திடீரென மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏன் அவரது உடல்நிலைக்கு என்ன ஆச்சு என ரசிகர்களும், கட்சி தொண்டர்களும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

கமலஹாசன் தற்போது சினிமா, டிவி ஷோ, அரசியல் என படுபிசியாக இருந்து வருகிறார். நேற்று பிக்பாஸ் சீசன் 5 ஃபினாலே நிகழ்ச்சியில் கமல் கலந்து கொண்டார். கிட்டதட்ட 5 மணி நேரம் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பானது. ஆனால் இந்த முறை நேரடி ஒளிபரப்பாக இல்லாமல், ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

English summary

Actor, politician Kamalhassan suddenly admitted in hospital today. Sources confirmed that he was admitted for rotuine health check up. He will be discherged today or tomorrom.