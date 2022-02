பிக்பாஸில் இருந்து விலகுவதாக கமல் அறிவிப்பு...என்ன காரணம் தெரியுமா ?

சென்னை : பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகுவதாக கமல்ஹாசன் அறிவித்துள்ளார். இதற்கான நீண்ட விளக்கம் மற்றும் காரணத்துடன் நீண்ட அறிக்கை ஒன்றை கமல் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

2017 ம் ஆண்டு முதல் விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஐந்து சீசன்களையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வந்தார். இதைத் தொடர்ந்து ஓடிடி வெர்சனாக துவங்கப்பட்டுள்ள பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியையும் கமல் தான் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். இந்நிலையில் கமல் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து விலகுவதாக சமீபத்தில் தகவல்கள் வெளியாகின.

Kamal announced that officially quit from bigg boss ultimate. Due long delay of vikram shooting, he will quit after Feb 20th episode. Meanwhile he will promised that return from bigg boss season 6.