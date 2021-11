மகாத்மா காந்தி மீது விமர்சனம்...மீண்டும் சர்ச்சையில் சிக்கிய கங்கனா

மும்பை : தலைவி படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து தேஜாஸ் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் கங்கனா ரணாவத். படங்களில் பிஸியாக இருப்பதுடன் சோஷியல் மீடியாவிலும் பிஸியாக இருந்து வருகிறார் கங்கனா ரணாவத்.

பாலிவுட்டில் தைரியமான நடிகை என பெயர் வாங்கிய கங்கனா, மணிகர்னிகா படத்தில் ராணி லட்சுமி பாயாக நடித்தார். இந்த படம் பாராட்டுக்களையும், விமர்சனங்களையும் பெற்றது. தொடர்ந்து தற்போது முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் வாழ்க்கை படத்தை தானே தயாரித்து, நடிக்கும் முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார் கங்கனா.

English summary

Kangana Ranut again controversial speech about mahatma gandhi. congress party filed police complaint against kangana. but kangana clarified her point. if anybody prove her point is wrong she will ready to return padmashri award.