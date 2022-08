கங்கனா ரனாவத்துக்கு டெங்கு காய்ச்சல்.. எமர்ஜென்ஸி நேரத்திலும் எமர்ஜென்ஸி சூட்டிங்கை கைவிடவில்லை!

மும்பை: சமீபத்தில் அப்படியே இந்திரா காந்தியை போலவே மாறி அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தினார் நடிகை கங்கனா ரனாவத்.

எமர்ஜென்ஸி படத்தில் இந்திரா காந்தியாக நடித்து வரும் கங்கனா ரனாவத்துக்கு திடீரென கடுமையான காய்ச்சல் ஏற்பட்டது.

பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

English summary

Kangana Ranaut down with dengue, but she still acted in Emergency movie as Indira Gandhi. After Manikarnika Kangana Ranaut turns to be a director for this movie.