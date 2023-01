அதுக்காகவே சொத்துகளை அடமானம் வச்சு படம் எடுத்தேன்... கங்கனா ரணாவத் அதிரடி

மும்பை: 2006ம் ஆண்டு பாலிவுட்டில் வெளியான கேங்ஸ்டர் திரைப்படம் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமானவர் கங்கனா ரணாவத்.

தமிழில் தாம்தூம், தலைவி படங்களில் நடித்துள்ள கங்கனா, தற்போது சந்திரமுகி இரண்டாம் பாகத்திலும் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்தியில் எமர்ஜென்சி என்ற படத்தை இயக்கி தயாரித்துள்ள கங்கனா, அதில் இந்திரா காந்தி கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

எமர்ஜென்ஸி திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அது உருவான விதம் குறித்து கங்கனா ரணாவத் மனம் திறந்துள்ளார்.

English summary

Kangana Ranaut starrer Emergency will release soon. This film is directed and produced by Kangana Ranaut. In this case, Kangana Ranaut said that she mortgaged her property to make this film.