தலைவி படம் ஆகஸ்ட்டில் ரிலீசா...வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த கங்கனா

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை படமான தலைவி படத்தில் கங்கனா ரணாவத் நடித்துள்ளார். இந்த படத்தை ஏ.எல்.விஜய் இயக்கி உள்ளார். மார்ச் மாதமே ரிலீசாக வேண்டிய இந்த படம் பல காரணங்களால் தொடர்ந்து தள்ளிப் போனது.

தமிழக தேர்தல், கொரோனா போன்ற காரணங்களால் தள்ளிப் போய் கொண்டிருக்கும் தலைவி படத்தை தியேட்டரில் தான் ரிலீஸ் செய்வது என படக்குழு உறுதியாக உள்ளது. இதனால் தியேட்டர் திறப்பிற்காக படக்குழு காத்திருக்கிறது.

English summary

"No release date has been finalized for Thalaivi yet, please refrain from rumours. We will release the film as and when cinemas open all across the country. Thanks," Kangana wrote on Instagram.