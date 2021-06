பயோபிக்கை இயக்கி, நடிக்கும் கங்கனா...யாருடையது தெரியுமா ?

மும்பை : வரிசையாக பயோபிக் படங்களையே தேர்வு செய்து நடித்து வருகிறார் கங்கனா ரணாவத். அந்த கேரக்டர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தனது உடல் தோற்றத்தையும் மாற்றி, கேரக்டரில் அச்சு அசல் தோற்றத்தை கொண்டு வர கடுமையாகவும் உழைத்து வருகிறார்.

ஜான்சி ராணியின் கதையை சொல்லும் மணிகர்னிகா படத்தை தொடர்ந்து சமீபத்தில் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கை படமான தலைவி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் கங்கனா. இதைத் தொடர்ந்து முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் வாழ்க்கை படத்தில் நடிக்க தயாராகி வருகிறார்.

English summary

Kangana is going to star in a film about former Prime Minister Indira Gandhi.now announced that she'll direct the project as well.