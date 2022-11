சந்திரமுகி 2 படத்தில் கங்கனா ரனாவத் ரோல் இதுதானா? லீக்கான தகவல்.. ஒருவேள இருக்குமோ!

சென்னை: சந்திரமுகி 2 படத்தில் கங்கனா ரனாவத் நடிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், அவரது கதாபாத்திரம் குறித்த தகவல்களும் காத்து வாக்கில் கசிந்துள்ளன.

இயக்குநர் பி. வாசு இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ஜோதிகா, நயன்தாரா, பிரபு, நாசர், வடிவேலு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவான படம் சந்திரமுகி.

மிகப்பெரிய வசூல் வேட்டையை நடத்திய அந்த படத்தின் 2ம் பாகத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.

English summary

Kangana Ranaut will play this role in Chandramukhi 2 buzz trending in Kollywood. Bollywood Actress recent movies not going well, but still she picks very big movies in the Industry.