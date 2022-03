கண்ணபிரான் Vs இன்பா... எதற்கும் துணிந்தவனில் சூர்யா ரோல் இது தானா?

சென்னை : எதற்கும் துணிந்தவன் படம் ரிலீசாக இன்னும் 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளதால் படம் பற்றிய அப்டேட்களை சன் பிக்சர்ஸ் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. தற்போது த்ரில்லிங்கான மற்றொரு அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளனர். இது ரசிகர்களின் ஆவலை மேலும் தூண்டி உள்ளது.

டைரக்டர் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா, பிரியங்கா அருள் மோகன், வினய் ராய், சத்யராஜ், சரண்யா பொன்வண்ணன், சூரி, புகழ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள படம் எதற்கும் துணிந்தவன். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு இமான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் மார்ச் 11 ம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீசாக உள்ளது. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் ரிலீசாக உள்ள சூர்யாவின் முதல் பான் இந்தியன் படம் இது தான்.

சூர்யாவின் மிரட்டலான எதற்கும் துணிந்தவன்...ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ ரிலீஸ் எப்போ தெரியுமா ?

English summary

Suriya's most awaiting movie Etharkkum Thunindhavan to be released on March 11th. Today sun pictures released new poster for etharkkum thunindhavan with suriya's character name. In this poster shows Suriya is in Kannabiran role. Antagonist Vinay rao played as Inba.