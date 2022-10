தனுஷுடன் இணையும் கன்னட டாப் ஹீரோ… கேப்டன் மில்லர் படத்தில் காத்திருக்கும் அல்டிமேட் அப்டேட்

சென்னை: கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் தனுஷ் தற்போது 'கேப்டன் மில்லர்' படத்தில் நடித்து வருகிறார்

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கும் கேப்டன் மில்லர் படத்தின் ஷூட்டிங் தென்காசி பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகிறது.

பீரியட் படமாக உருவாகும் 'கேப்டன் மில்லர்' படத்தில் சூப்பர் ஸ்டாரும் இணையுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Dhanush now acts in Arun Matheswaran directing Captain Miller film. Sathya Jothi films produce this film with a huge budget. Captain Miller film's first schedule wrapped up. It has been reported, Kannada Superstar Shiva Rajkumar acts in this film with Dhanush.