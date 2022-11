ராஷ்மிகா மந்தனா உடன் நடிக்க மாட்டேன்.. அதிரடியாக சொன்ன காந்தாரா ஹீரோ.. வலுக்கும் எதிர்ப்பு!

பெங்களூரு: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவின் அணுகுமுறையால் கன்னட திரையுலகமே அவர் மீது உச்சகட்ட கோபமடைந்துள்ளது. காந்தாரா பட நடிகர் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் ராஷ்மிகா மந்தனா உடன் நடிக்க மாட்டேன் என்பதை மறைமுகமாக சொல்லி உள்ளது பேரதிர்ச்சியை கிளப்பி உள்ளது.

கன்னட திரையுலகத்தை சேர்ந்த பல தயாரிப்பாளர்கள் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனாவை இனிமேல் தங்கள் படங்களில் நடிக்க வைக்கப் போவதில்லை என்கிற நிலைக்கே வந்து விட்டதாக பரபரப்பு கருத்துக்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவாகி வரும் பிற மொழி படங்களான வாரிசு, புஷ்பா 2 படங்களுக்கும் கர்நாடகாவில் தடை விதிக்கப் போவதாக அதிரடி பேச்சுக்கள் வெடித்துள்ளன.

நடிகையுடன் வெளிநாட்டில் டேரா போட்ட நாகசைதன்யா..சமந்தாவை நினைத்து புலம்பும் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Kantara Hero Rishab Shetty refuses to work with Rashmika Mandanna due to this reason shocks fans. Kannada Film Industry ready to imposed ban on Rashmika Mandanna and her acted movies buzz also going on.