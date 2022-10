25வது நாளில் 200 கோடி வசூல்… பாக்ஸ் ஆபிஸில் கேஜிஎஃப் படத்துக்கு தண்ணி காட்டிய காந்தாரா…

பெங்களூரு: கன்னடத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி இயக்கி அவரே ஹீரோவாக நடித்துள்ள 'காந்தாரா' திரைப்படம், கடந்த மாதம் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஜோம்பலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் பான் இந்தியா படமாக வெளியான 'காந்தாரா' ரசிகர்களிடம் மிகப் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

திரையரங்குகளில் 25 நாட்களை கடந்துள்ள காந்தாரா படத்தின் வசூல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

லூசியா.. கேஜிஎஃப்.. காந்தாரா.. சத்தமே இல்லாமல் சாதிக்கும் சான்டல்வுட்.. சாத்தியமானது எப்படி?

English summary

Rishab Shetty's 'Kantara' movie was released on the 30th of last month. 'Kantara' received a massive response from the fans and collected 200 crores in the last 25 days.