ஓடிடியில் வெளியானது காந்தாரா.. நள்ளிரவில் இருந்தே பார்க்க ஆரம்பித்த ரசிகர்கள்.. கடைசியில் அப்செட்!

சென்னை: நவம்பர் 4ம் தேதியே பொன்னியின் செல்வன் படத்துடன் கன்னட திரைப்படமான காந்தாரா ஓடிடியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், கடைசி நேரத்தில் அமேசான் பிரைம் அதன் ஓடிடி ரிலீஸை தள்ளி வைத்தது.

அதன் பின்னர் எப்போதான் காந்தாரா ஓடிடியில் வரும் வீட்டில் குடும்பத்தினருடன் காணலாம் என ரசிகர்கள் காத்திருந்த நிலையில், ஒருவழியாக நள்ளிரவு 12 மணி முதல் காந்தாரா அமேசான் பிரைமில் ஸ்ட்ரீம் ஆகி வருகிறது.

கேஜிஎஃப் 2 படத்திற்கு பிறகு இந்த ஆண்டு கன்னட திரையுலகையே தலைநிமிரச் செய்த படம் என்றால் அது காந்தாரா தான்.

காந்தாரா ஓடிடி அப்டேட்: ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் விருந்து… அமேசான் கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்

