கேஜிஎஃப் படத்தை இந்தியில் எடுத்திருந்தால்...பிரபல டைரக்டர் சொன்ன பகீர் தகவல்

மும்பை : இந்திய சினிமா என்றாலே எப்போதும் பாலிவுட் படங்கள் தான். ஆனால் சமீப ஆண்டுகளாக அவை தலைகீழாக மாறி உள்ளது. யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் மிக மோசமான ஒரு நிலையை பாலிவுட் படங்கள் சந்தித்து வருகின்றன.

சமீப காலமாக பாலிவுட்டில் ரீமேக் படங்களே அதிகம் எடுக்கபட்டு வருகிறது என்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் இருந்து வருகிறது. அதுவும் தென்னிந்திய மொழிகளில் பிளாக் பஸ்டரான படங்களின் கதைகளே ரீமேக் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

பாலிவுட்டில் சொல்லிக் கொள்ளும் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் படங்கள் சமீப காலத்தில் வந்ததாக தெரியவில்லை. அதிக எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களும் தோல்விப் படங்களாகவே ஆகின்றன.

English summary

Karan johar in his recent interview, If KGF 2 like movies are made in bollywod critics would lynched. Tamil and Malayalam cinemas are always strong in story. But bollywood could not realise their strengh and weekness.