மாரி செல்வராஜ் படத்தை ரீமேக் செய்யும் கரன் ஜோகர்... வெற்றி பெறுவாரா ?

மும்பை : பாலிவுட்டின் டாப் டைரக்டர்களில் ஒருவர் கரன் ஜோகர். இவர் பல ஆங்கில, மராத்தி, இந்தி படங்களை ரீமேட் செய்து வெற்றி கண்டவர். தற்போது முதல் முறையாக தமிழ் படம் ஒன்றை இந்தியில் ரீமேக் செய்ய போகிறாராம்.

அதுவும் தமிழில் டைரக்டர் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில், டைரக்டர் பா.ரஞ்சித் தயாரித்து, மிகப் பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட படம் ஒன்றை தான் கரன் ஜோகர் ரீமேக் செய்ய உள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் சமூக பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்ட வித்தியாசமான கதைகளை கொண்ட படங்களை இயக்கி, அதில் வெற்றியும் கண்டவர் பா.ரஞ்சித்.

English summary

Latest reports says that mari selvaraj's hit movie parierum perumal to remake in hindi. kara johar gets the remake rights of this movie. he also gets remake rights of malayalam movie driving license.