40 பேருக்கு கொரோனா.. ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறியதா கரண் ஜோஹர் பர்த்டே பார்ட்டி.. அவர் என்ன சொல்றாரு?

மும்பை: பாலிவுட் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளருமான கரண் ஜோஹரின் 50வது பிறந்தநாள் பார்ட்டி கடந்த மே 25ம் தேதி யாஷ் ராஜ் சோப்ரா ஸ்டூடியோவில் மிகவும் பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது.

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்களான அமீர்கான், சல்மான் கான், ஷாருக்கான் தொடங்கி அனன்யா பாண்டே, ராஷ்மிகா மந்தனா, கஜோல், கரீனா கபூர் என ஏகப்பட்ட பாலிவுட் பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்நிலையில், அவரது பர்த்டே பார்ட்டி கொரோனா ஹாட்ஸ்பாட்டாக மாறியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார் கரண் ஜோஹர்.

English summary

Karan Johar worried about his 50th birthday bash turned as a Covid hotspot reports shocks and upsets him. He also told, there is no connection between his birthday party and corona spread.