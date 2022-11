அதுதாங்க சூப்பர் ஸ்டார் பவரு.. ரஜினிகாந்துக்கு குடை பிடித்த கர்நாடக அமைச்சர்.. டிரெண்டாகும் பிக்ஸ்!

பெங்களூரு: மறைந்த கன்னட நடிகர் புனீத் ராஜ்குமார் புகழுக்கு மேலும் புகழ் சேர்க்கும் விதமாக நேற்று கர்நாடக ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது. அந்த விருதை அவரது மனைவி பெற்றுக் கொண்டார்.

கர்நாடக விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த், ஜூனியர் என்டிஆர் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிலையில், அந்த விழாவிற்கு ரஜினி வருகை தந்த போது அன்போடு கர்நாடக அமைச்சர் ரஜினிகாந்துக்கு குடை பிடித்து வந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

Karnataka Minister holds an Umbrella for Superstar Rajinikanth photos trending in social media and fans praises that is Superstar power. Karnataka Minister Munirathna is close to Rockline Entertainment and close friend to Rajinikanth.