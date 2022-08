Viruman Twitter Review: குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்டு கூலா அடிக்கும் கார்த்தி.. விருமன் படம் எப்படி இருக்கு?

சென்னை: சுல்தான் படத்திற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கும் மேல் ஆன நிலையில், மீண்டும் வெள்ளித்திரையில் விருமனாக கார்த்தி வீரியம் காட்டுகிறார்.

இயக்குநர் ஷங்கரின் மகள் அதிதி ஷங்கர் இந்த படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

இயக்குநர் முத்தையா இயக்கத்தில் கார்த்தி, அதிதி ஷங்கர், ராஜ்கிரண், பிரகாஷ் ராஜ் நடிப்பில் யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் உருவாகி உள்ள விருமன் படம் எப்படி இருக்கு என மக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டுள்ள விமர்சனங்களையும் கருத்துக்களையும் இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Karthi and Aditi Shankar's Viruman Twitter Review and Reactions are here. They both performed well in big screen. Aditi Shankar's outstanding performance liked by fans so much.