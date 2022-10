தளபதி 67க்கு அப்புறம் தான் கைதி 2… படத்தின் கதை பற்றி கார்த்தி கொடுத்த சீக்ரெட் அப்டேட்!

சென்னை: நடிகர் கார்த்தியின் கேரியரில் இந்த ஆண்டு மிக முக்கியமான வருடமாக பார்க்கப்படுகிறது.

விருமன், பொன்னியின் செல்வன், சர்தார் என அடுத்தடுத்து கார்த்தியின் படங்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளன.

இதனைத் தொடர்ந்து ராஜூ முருகன், லோகேஷ் கனகராஜ் ஆகியோரின் படங்களில் கார்த்தி நடிக்கவுள்ளார்.

English summary

Karthi's Sardar hits theaters today. Following this, Karthi will act in a film directed by Raju Murugan. In this case, Karthi said that the second part of Kaithi, directed by Lokesh Kanagaraj, will start next year after Thalapathy 67.