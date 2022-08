மாஸ்டர் ஜேடியுடன் கபடி.. கைதி 2வில் அப்படியொரு காட்சி வருமா? கார்த்தியின் பதில் என்ன தெரியுமா?

சென்னை: விருமன் படம் வெற்றியடைந்த உற்சாகத்தில் நடிகர் கார்த்தி மற்றும் அதிதி ஷங்கர் உள்ளனர்.

விருமன் படத்தின் புரமோஷனுக்காக கார்த்தி மற்றும் அதிதி ஷங்கர் பல ஊர்களுக்கு சென்றும், பல மீடியாக்களுக்கு பேட்டி கொடுத்தும் வந்தனர்.

இந்நிலையில், இருவரும் இணைந்து பிரபல யூடியூப் சேனலில் குட்டி பருத்திவீரனுக்கு பதில் சொன்ன வீடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

English summary

Karthi replies to Master JD vs Kaithi Dilli Kabaddi scene in Lokesh Cinematic Universe anytime soon. Karthi's Viruman hit the screen last week and earns lot of collection in the last 4 days in theaters.